Miestna organizácia penzistov Báčsky Petrovec spolu so svojimi členmi nielen raz do roka organizuje družbu tejto vekovej skupiny. Chodia organizovane aj do iných prostredí, no radi privítajú aj dôchodcov zo susedných dedín a spoločne sa bavia. Jedným z takých družobných posedení bolo aj stretnutie podvečer 29. novembra, pri príležitosti Dňa republiky v niekdajšej Juhoslávii.
Včera, vo štvrtok 27. novembra, v miestnej reštaurácii petrovskí penzisti zorganizovali posedenie penzistov s obedom. Okrem domácich dôchodcov na družbu prišli aj penzisti z Hložian a Maglića, ako aj z Kysáča, ktorých miestna organizácia penzistov patrí pod Nový Sad.
Na úvod všetkých privítala v mene domácich predsedníčka Zuzana Hmiráková, po ktorej nasledovali príhovory ďalších členov a hostí.
Vymenili si skúsenosti, navzájom sa poinformovali a vyrozprávali si aj rôzne vtipy a príhody a prípady zo životnej skúsenosti.
Pravdaže, zaspomínali si aj na zašlé časy, keď boli mladší a svižnejší. Na koniec si pochutili aj na pripravenom obede a pri nezáväznom posedení aj naďalej debatovali.