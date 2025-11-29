1378 – zomrel na Pražskom hrade český kráľ a rímskonemecký cisár Karol IV.
1780 – zomrela uhorská a česká kráľovná, rakúska arcivojvodkyňa Mária Terézia, manželka Františka I. Lotrinského.
1854 – zomrel srbský štátnik a spisovateľ senior – dekan Mateja Nenadović, vojvoda Prvého srbského povstania, tvorca a prvý prezident vládnuceho sovietu, akejsi vtedajšej vlády.
1890 – otvorilo sa zasadnutie prvého japonského zhromaždenia.
1922 – narodil sa srbský spisovateľ Dušan Radović, detský spisovateľ a novinár. Pracoval v novinách Zmaj, Pionir, Kekec a Poletarac a bol redaktorom detských redakcií Rádio-televízie Belehrad. Verejnosť si ho pamätá vďaka rozhlasovej relácii Štúdia B Beograde, dobro jutro, ktorou od roku 1976 osem rokov zobúdzal občanov Belehradu.
1924 – zomrel taliansky operný skladateľ Giacomo Puccini. Jeho najznámejšími operami sú Manon Lescaut, Bohéma, Tosca a Madame Butterfly.
1929 – americký pilot a polárnik Richard Byrd preletel ako prvý ponad južný pól.
1943 – konalo sa druhé zasadnutie AVNOJ. Na zasadnutí bol AVNOJ konštituovaný ako zákonodarný a výkonný reprezentatívny orgán Komunistickej strany Juhoslávie, bol zriadený Národný výbor oslobodenia Juhoslávie a rozhodlo sa, že exilovej vláde a kráľovi Petrovi II. Karađorđevićovi sa zakáže návrat do krajiny až do skončenia vojny.
1944 – zomrel Pavol Országh Hviezdoslav, významný slovenský básnik, dramatik a prekladateľ.
1945 – v Juhoslávii bola zrušená monarchia a všetky práva kráľa Petra II. Karađorđevića a vyhlásená bola Federatívna ľudová republika Juhoslávia na čele s maršalom Josipom Brozom Titom.
1949 – začalo fungovať Rádio Nový Sad. Program sa vtedy vysielal z budovy vtedajšieho hotela Lojd na ulici Žarka Zrenjanina spočiatku 8 hodín denne v pracovných dňoch a 15 v nedeľu. Tento dátum bol neskôr prijatý ako Deň rádio-televízie Vojvodina.
1975 – Bill Gates a Paul Allen zaregistrovali názov Microsoft
1993 – z iniciatívy Európskej únie boli v Ženeve obnovené mierové rokovania. Štvordňovej konferencie sa zúčastnili prezidenti Srbska, Čiernej Hory a Chorvátska a predstavitelia bojujúcich strán v Bosne a Hercegovine spolu s 12 šéfmi diplomacií krajín EÚ.
2020 – zomrel hudobník Miša Aleksić, dlhoročný basgitarista skupiny Riblja Čorba, autor početných kompozícií a hudobný producent.