Delegáciu Žilinského samosprávneho kraja dnes, v posledný deň Veľtrhu cestovného ruchu, prijal generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković. Hosťom predstavil možnosti, ktoré ponúka Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu a pri tejto príležitosti osobitne zdôraznil význam touroperátorov pre rozvoj turistického priemyslu a zlepšovanie spolupráce medzi regiónmi.
Ako sa uvádza v oznámení, riaditeľ Cvetković delegácii ponúkol aj možnosť prezentovať sa na Medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu, ktorý sa budúci rok uskutoční od 16. do 21. mája, pričom zdôraznil, že pre ich potreby existuje vhodný výstavný priestor.
Predstavitelia slovenskej Agentúry pre cestovný ruch Žilinského regiónu vyjadrili jasnú túžbu čo najkvalitnejšie sa prezentovať na veľtrhových podujatiach v Novom Sade a zvýšiť svoju viditeľnosť na regionálnom trhu. Ako uviedli, tento slovenský región navštívilo v prvých troch kvartáloch tohto roka približne milión dvestotisíc turistov, čo potvrdzuje jeho rastúci turistický potenciál.