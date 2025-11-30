Delegácia Žilinského samosprávneho kraja je v týchto dňoch na pracovnej návšteve v Srbsku. Jej členmi sú Peter Hanus, poslanec Župného parlamentu a primátor mesta Rajec pri Žiline, Ondrej Buzala, riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Matúš Krajči, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, Iveta Chabadová, výkonná riaditeľka, a Janka Chudiková, manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinského turistického kraja.
V piatok navštívili Starú Pazovu, kde so svojimi hostiteľmi hovorili o možnostiach spolupráce v oblasti cestovného ruchu a knižníc.
Hoci spolupráca medzi Žilinským samosprávnym krajom a Obcou Stará Pazova už existuje, táto zahraničná delegácia zavítala i do Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića, kde ich privítali zamestnanci knižnice na čele s riaditeľom Boškom Milojevićom a bibliotekárkou – poradkyňou Natašou Filipovou.
Obe strany prejavili záujem o opätovné prehĺbenie spolupráce. Hostia priniesli so sebou aj knižné dary a pozdravy od Kataríny Šušoliakovej, riaditeľky Krajskej knižnice v Žiline.
Hostia zo Žiliny vidia budúcu spoluprácu najmä vo výmene kníh a programov. V pazovskej knižnici ich potešila najmä bohatá zbierka kníh v slovenskom jazyku – nachádza sa tam približne 10-tisíc slovenských kníh tak pre deti aj dospelých.