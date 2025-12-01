1135 – zomrel anglický kráľ Henrich I., mladší syn Viliama I. Dobyvateľa. Počas svojej vlády od roku 1100 upevnil kráľovskú moc a v roku 1106 dobyl a pripojil Normandiu k Anglicku.
1455 – zomrel taliansky sochár, zlatník a maliar Lorenzo Ghiberti, ktorého preslávila najmä brána na krstiteľnici florentskej katedrály.
1771 – zomrel v Maďarsku tajný radca Márie Terézie a strážca kráľovskej koruny Anton Grasalkovič, zostal po ňom napríklad palác v Bratislave (Grasalkovičov palác), ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta Slovenskej republiky.
1835 – Hans Christian Andersen publikoval svoju prvú knihu rozprávok.
1836 – zomrel v Bratislave katolícky kňaz, bratislavský kanonik a spisovateľ Jozef Ignác Bajza. Je autorom prvého slovenského románu René mládenca príhody a skúsenosti.
1873 – bol prijatý zákon o metrických mierach a prestali platiť miery ako aršin, lakat a pedalj. Jednotkou merania dĺžky sa stal meter, rozdelený na decimetre, centimetre a milimetre. Reformu meracieho systému a štandardizácie uskutočnil srbský matematik, neskoršie akademik Dimitrije Nešić.
1904 – v Belehrade začala pracovať pohotovostná služba.
1906 – v Paríži otvorili prvé kino na svete, ktoré slúžilo iba na premietanie filmov.
1918 – v Belehrade v Krsmanovićovom paláci bolo vyhlásené Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov.
1959 – vo Washingtone bola podpísaná zmluva o Antarktíde, o mierovom využívaní tohto kontinentu.
1988 – Bénazír Bhuttová sa stala premiérkou Pakistanu ako prvá žena na čele islamskej krajiny.
1997 – v japonskom meste Kjóto sa začala 10-dňová konferencia OSN o zmenách klímy. Delegáti z 59 krajín na nej schválili protokol (tzv. Kjótsky protokol), ktorý určuje zníženie emisií skleníkových plynov v rokoch 2008-2012.