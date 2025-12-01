Prvý valčíkový večierok v Starej Pazove sa uskutočnil v sobotu 29. novembra v tamojšej divadelnej sále v organizácii Združenia Slovenská vojvodinská harmónia. Partnermi podujatia boli SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stredisko pre kultúru Stará Pazova a Združenie Pukliar zo Slovenska. Na večierku vystúpili početní domáci a cezpoľní speváci a hostia – sólisti a duetá za sprievodu orchestra. Podujatie oslavovalo krásu, eleganciu a predovšetkým nadčasovosť valčíka.
Valčíkový večierok
Valčíkový večierok bolo možné sledovať aj naživo cez YouTube kanál Slovenskej vojvodinskej harmónie. Medzi početnými hosťami boli aj: Roman Malatinec, poslanec a člen Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady SR, vedúci súboru Podpoľanec a programový riaditeľ Folklórneho festivalu na Detve, Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM, Svetlana Zolňanová, členka Osvetovej rady pri vláde Srbska, Nataša Erorová, predsedníčka ZO Stará Pazova, Katarína Mosnáková-Bagľašová, v mene Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici, Boris Babík, predseda Rady MS Stará Pazova, a Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský.
Festival neobvyklým spôsobom – tamojšou známou piesňou – otvoril Roman Malatinec. V divadelnej sále sa tým začala krásna atmosféra, ktorá trvala počas celého dvojhodinového koncertu. Na valčíkovom večierku odznelo 22 piesní v podaní sólistov a duet. Premiérovo zaznel aj novokomponovaný valčík popri tých viac či menej známych. Do sveta valčíkov pribudla aj Pieseň o dreve javorovom, ktorú zaspieval Jaroslav Berédi zo Selenče. Na večierku vystúpili speváci: Anna Jašová a Martina Mitnáverová (dueto) zo Starej Pazovy, Kristián Baďura z Pivnice, Andrea Opavská zo Starej Pazovy, Ivana Kolárová z Lugu, Tea Privizerová z Kysáča, Pavel Pavlíni z Báčskeho Petrovca, Diana Pudelková z Pivnice a Marína Bogdanovićová zo Starej Pazovy. Večierok skrášlili aj hostky – známa rusínska speváčka Sanja Divljakovićová a Nikola Jakubíková a Petra Vraňaková zo Slovenska. Obecenstvo vrúcnym potleskom odmenilo aj spevákov: Danielu Holokovú z Vojlovice, Jána Francistyho z Kysáča, Marínu Zdychanovú z Kovačice, Tamaru Vlčekovú z Kysáča, Margaritu Benkovú z Báčskeho Petrovca, Sáru Turanskú zo Selenče, Tamaru Melegovú z Lugu, Aničku Mitrovićovú z Vojlovice, Pavla Hološa z Padiny a večierok uzavreli dueto – Boľovčania Pavel Kukučka a Anna Galová, ktorá sa môže pochváliť šesťdesiatročnou speváckou kariérou.
Významnou podporou spevákom bol orchester v zložení: Igor Žolnaj (vedúci orchestra), Ondrej Maglovský (dirigent), Vladimír Žolnaj, Milan Džodan, Igor Havran, Miroslav Pap, Tatiana Jašková, Jaroslav Berédi, Vladimír Kolárik, Šamu Kiš, Marína Domoniová, Darko Vereš, Milan Jovanović, Branislav Kováč a Miroslav Lepšanović.
O valčíku prostredníctvom premietaných nahrávok hovorili odborní konzultanti Pavel Tomáš st., Tatiana Jašková, Ondrej Maglovský a Vladimír Žolnaj. V záverečnej časti večierka sa prihovorila Malvína Žolnajová, predsedníčka Združenia Slovenská vojvodinská harmónia, a všetkým aktérom podujatia popriala príjemné chvíle na zvláštnej akcii.
Sprievodné podujatia
V piatok 28. novembra sa v miestnostiach SKUS hrdinu Janka Čmelíka konali dve prezentácie: prezentácia valčíkov Petra Klinku z Pukanca (Slovenská republika) a prezentácia cédečka Igora Žolnaja a staropazovských hudobníkov pod názvom Keď som išov v noci po ulici. Cédečko s desiatimi piesňami vzniklo ako súčasť projektu Popularizácia a digitalizácia pazovských ľudových piesní s finančnou podporou ÚSŽZ. Prítomní v Klube VHV si vypočuli aj všetky piesne z albumu, ktoré naplnili príjemnou energiou a dobrou náladou.
O Petrovi Klinkovi, spevákovi, tanečníkovi a propagátorovi tanečnej kultúry, hovorila Karin Klinková z Občianskeho združenia Pukliar. Ako povedala, jeho celoživotný odkaz a dielo zachovávajú a šíria tým, že prezentujú a digitalizujú nahrávky, fotografie a ďalšie záznamy, ktoré zachoval on alebo iní ľudia z ich regiónu.
O deň neskôr – v sobotu – prebiehal spevácky workshop so Slovenkou Benkovou, počas ktorého si speváci zdokonaľovali techniku a hlasový prejav. Potom nasledovalo obliekanie hostí zo Slovenska do pazovského kroja. Nechýbali ani workshopy pre deti s Nikolou Jakubíkovou (dve skupiny) a prezentácia pukanských párancov.
Hodinu pred koncertom v aule divadelnej sály slávnostne otvorili výstavy insitného umenia z Kovačice, o čom sa viac zmienila Anna Žolnajová-Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici. Výstavu, ktorá pozostáva z 20 obrazov známych insitných umelcov, otvoril Roman Malatinec. Súčasťou vernisáže bol aj poeticko-hudobný program.