Seniorský tím Volejbalového klubu Kulpín dosiahol v nedeľu ďalšiu výhru, už siedmu za sebou od začiatku novej volejbalovej sezóny. Kulpínčania hosťovali v Kikinde, kde im bol súperom domáci skúsený tím VK Severni Banat Kikinda.
Kulpínčania na začiatku zápasu hrali príliš uvoľnene, čo domáci tím využil a vyhral prvé dva sety. Keď Kulpínčania pochopili, že môžu prehrať, zlepšili hru, bojovali obetavo a nasledujúce tri sety vyhrali a získali zápas s výsledkom 3 : 2.
Za VK Kulpín hrali: Erik Kreko, Boris Relota, Darko Ćirić, Miloš Gostović, Nemanja Petrović, Ilija Ljubojević, Marko Šuput, Uroš Gajić, Duško Babić, Vuk Barišić, Stojan Gostović, Maksim Teslić.
Aj seniorky ŽOK – VK Kulpín presvedčivo zvíťazili nad súperkami ŽOK Merkur 2 výsledkom 3 : 0.
Mladší volejbalisti VK Kulpín 2 prehrali v zápase s VK Sombor a pionierky ŽOK Kulpín prehrali s pionierkami ŽOK Voriors.