Svadobnú kapustu v Spolku petrovských žien pripravujú pomerne často. Ako by aj nie, keď na ňu majú výborný recept a po tejto hustej kapuste je medzi občanmi veľký dopyt.
Každý posledný piatok v mesiaci usporadúvajú v Spolku petrovských žien Deň otvorených dverí. Najčastejšie pri tej príležitosti predávajú torty, koláče, ale občas aj pirohy a iné dobroty. Spolkárky zvyknú vtedy prichystať aj svadobnú kapustu.
Tak bolo aj v piatok 28. novembra, keď spolkové dvere na Námestí slobody pri pomníku boli opäť otvorené dokorán. Aj tohto mesiaca spolkárky a spolkári Petrovčanom a hosťom z okolia ponúkli za kotol varenej svadobnej kapusty.
Zistili sme, že v kotle mali viac ako 80 porcií kapusty, ktorú kuchársky tím chystal celé predpoludnie, aby bola po šiestich hodinách varenia uvarená a naporciovaná pre záujemcov.