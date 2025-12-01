Svetový deň boja proti AIDS, ktorý si každoročne pripomíname 1. decembra, patrí medzi najvýznamnejšie dni globálneho zdravotníckeho kalendára. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o HIV/AIDS, podporiť prevenciu, testovanie a liečbu, ale aj vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV.
Hoci sa za posledné desaťročia podarilo výrazne pokročiť v diagnostike aj dostupnosti liečby, HIV zostáva vážnym zdravotným problémom. Odhaduje sa, že vo svete žijú milióny ľudí s HIV a mnohí z nich o svojej infekcii nevedia. Práve preto odborníci zdôrazňujú význam pravidelného testovania, ktoré je rýchle, bezplatné a anonymné.
Podľa údajov Inštitútu verejného zdravia Dr. Milana Jovanovića Batuta, v našej krajine v tomto roku bolo zaznamenaných 99 nových prípadov HIV infekcie. Celkovo bolo od začiatku epidémie, od roku 1985, registrovaných 5 002 osôb nakazených vírusom HIV, z toho 2 288 ochorelo na AIDS a zomrelo 1 238 osôb.