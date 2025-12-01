Premiéra novej inscenácie Prisahám na vlastnú mať! Divadla VHV v Báčskom Petrovci sa uskutočnila v sobotu 29. novembra v sieni Slovenského vojvodinského divadla.
Ako uvádzajú z petrovského divadla, inscenácia Prisahám na vlastnú mať!, ktorá vznikla na motívy hry Rodinné príbehy srbskej autorky Biljany Srbljanovićovej, sa zameriava na rodinné vzťahy, traumu, konflikty a dynamiku medzi rôznymi generáciami. Predloha naštudovaného predstavenia sa zoberá aj témou rozpadnutých rodín, dysfunkčných vzťahov a komplikovanej komunikácie medzi rodičmi a deťmi. V inscenácii sú použité humorné, ale aj dramatické prvky na zobrazenie konfliktov, ktoré sa v rodinách vyskytujú.
Kritici uvádzajú, že dráma zachytáva nevinnú hru troch detí: Mileny, Vojina a Andriju – mama, otec a dieťa. Všetko sa zmení, keď ich zábavu preruší neznáme, čudné dievča so zvláštnym tikom v tvári a vymyslená rodina si zrazu adoptuje psa. Deti vnímajú zložitú politickú situáciu, názorovo polarizovanú spoločnosť, slabú ekonomiku, vojnové konflikty a na krízy reagujú svojsky – hrou, v ktorej si ventilujú nahromadené emócie. Sú brutálne, vulgárne a cynické. Napodobňujú svet dospelých s mrazivou presnosťou. A hranica medzi jednotlivými hrami a detským svetom je tenká.
Témou predstavenia je ako sa vyrovnať s generačnou traumou, ktorá nás sprevádza od útleho veku a kladie si aj otázky: Dá sa vymaniť z cyklu násilia, sklamania a ťažkej sociálnej situácie, v ktorej vyrastáme? A čo ak jedinou odpoveďou na zastavenie násilia je len ďalšie násilie?
Na veľkom javisku v Petrovci sa početnému obecenstvu predstavila nová generácia mladých hercov, ktorá naplno zvládla postuláty divadelného predstavenia. Suverénne pod taktovkou režisérky, dramaturgičky a autorky úpravy Svetlany Gaškovej zvládli nie tak jednoduchú fabulu a vysporiadali sa so zverenými úlohami. Zároveň nás ubezpečili, že sa v Petrovci aj naďalej rodia dobrí herci. V tomto predstavení sa kultúrnej verejnosti predstavili štyria herci – mladučkí Simona Sýkorová, Milan Hemela, Mia Majerová a skúsenejší Ján Sklenár. K predstaveniu sa pričinili aj: Zvonimír Pudelka – scénografickým dizajnom, Peter Čáni – svetelným dizajnom, ako autori výroby scénografie – Ján Bohuš, Ondrej Mištec a Branislav Červený. Jaroslav Zima vytvoril hudobnú clonu a vizuály v predstavení graficky navrhol Lukáš Sýkora.
Srbljanovićovej diela boli preložené do viac ako dvadsiatich jazykov a inscenované v prestížnych divadlách po celej Európe i mimo nej. Okrem dramatickej tvorby sa venuje pedagogickej činnosti a dlhodobo pôsobí ako profesorka na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Jej angažovanosť a odvaha robiť divadlo, ktoré otvára nepríjemné témy, z nej robia jednu z najvplyvnejších dramatických autoriek súčasnosti.