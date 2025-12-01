V Rume sa včera konal 61. Festival hudobnej tvorby Vojvodiny –Festival folklórnych skupín v organizácii Zväzu umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny a Kultúrneho strediska Branu Crnčevića v Rume s podporou Obce Ruma.
Na festivale vystúpilo osem folklórnych skupín, z ktorých až tri boli z územia Staropazovskej obce: FS Klasy SKUS hrdinu Janka Čmelíka a KUS Branka Radičevića v Starej Pazove a Mládežnícky KUS svätého Sávu v Novej Pazove. Okrem nich sa na festivale predstavili aj tanečné skupiny zo Sivca, Sombora, Vrbasa, Nového Sadu a Pančeva.
Členovia FS Klasy sa predstavili dvomi choreografiami Zlatka Rumana, ktorý je aj umeleckým vedúcim súboru, ďalej ženská spevácka skupina za sprievodu harmonikára Mária Mitnávera predviedla staropazovské piesne, tiež vokálna sólistka Martina Mitnáverová predviedla zmes ľudových piesní v podaní ľudového orchestra pod vedením Jaroslava Baláža.
Podľa rozhodnutia poroty, ktorej predsedal Ljubomir Vujčin, KUS Branka Radičevića získal zlatú plaketu, zatiaľ čo FS Klasy a Mládežnícky KUS svätého Sávu si z tohto pokrajinského festivalu odniesli bronzové plakety.
Spolok Branka Radičevića sa umiestnil medzi piatimi najlepšími súbormi, ktoré budú Vojvodinu prezentovať na republikovom festivale v Obrenovci.