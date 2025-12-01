Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes vyhlásil, že bola dohodnutá spolupráca medzi Lekárskou fakultou Univerzity v Belehrade a Lekárskou fakultou Univerzity v Aténach, pričom po spolupráci v oblasti medicíny bude partnerstvo rozšírené aj na ďalšie oblasti.
Premiér Macut po stretnutí na Dekanáte Lekárskej fakulty, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia belehradskej a aténskej lekárskej fakulty, uviedol, že diskutovali o vytvorení trvalej, štruktúrovanej spolupráce medzi univerzitami, ako aj medzi lekárskymi fakultami.
„To, na čom sme sa dohodli, je, že vo veľmi krátkom čase budú podpísané memorandá o spolupráci predovšetkým medzi lekárskymi fakultami v Belehrade a Aténach a že sa následne pristúpi k spolupráci na úrovni univerzít, kde by sme úroveň partnerstva rozšírili na všetky oblasti spoločného záujmu,“ povedal Macut novinárom.