Petrovskí aktivisti Zelených úspešne vysadili dubovú minihôrku v sobotu 29. novembra aj napriek nepriaznivému a sychravému počasiu s občasnými spŕškami.
Vyše 70 dubov zdobia roh ulíc Janka Jesenského a Martina Hrubíka a po vyrastení poskytnú útočisko pre vtáctvo aj hmyz.
Ako autochtónny druh duby podporujú stovky druhov hmyzu a vtákov a zároveň zlepšujú kvalitu vzduchu aj pôdy.
Dobrovoľníci boli vyzvaní, aby si so sebou priniesli motyku, rýľ a čižmy, odporúčali im obliecť sa vhodne do terénu, keďže lúka po rannom daždi bola mokrá.
Vedenie združenia Zelených – Petrovec ďakuje všetkým účastníkom akcie a Baptistickej cirkvi, ktorá poskytla svoju lúku na výsadbu.