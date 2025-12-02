V Paláci Srbsko sa dnes koná druhý ročník konferencie Srbsko – Afrika 2025: Dôstojnosť, ktorú organizuje Bezpečnostno-informačná agentúra. Konferencie sa zúčastňuje aj prezident Srbska Aleksandar Vučić.
„Je pre mňa mimoriadnou cťou a potešením, že vás môžem pozdraviť a privítať v Belehrade. Dúfam v hlbokú a dlhodobú jednotu národov Afriky a Srbska. Naše vzťahy sú pretkané spoločným zápasom za slobodu a spravodlivosť. My v Afrike vidíme nielen partnerov, ale bratské a priateľské národy, s ktorými zdieľame históriu, ale aj budúcnosť,“ povedal prezident.
Ako ďalej zdôraznil, priateľstvo, ktoré Srbsko pestuje voči africkým národom, zakladá sa na solidarite, podpore a pomoci, ako aj na rešpektovaní suverenity a medzinárodného práva. Podľa jeho slov sa v dnešnej ére veľkých ekonomických otrasov a čoraz prudších globálnych mocenských konfliktov postavenie malých krajín stáva ešte dôležitejším. „Preto potrebujeme jednotu, vzájomnú dôveru a ešte užšiu spoluprácu, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné agentúry,“ prízvukoval prezident.