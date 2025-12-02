Každoročne na prelome novembra a decembra sa ulice mesta Brezno zaplnia vôňami pečených gaštanov, medoviny a tradičných jedál. Koná sa totiž Ondrejský jarmok, podujatie s dlhou tradíciou, ktoré si zachovalo svoj čarovný kolorit dodnes. Patrí medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie jarmoky v regióne Horehronia a jeho história siaha až do obdobia stredoveku.
Aj tento rok sa v Brezne uskutočnil tradičný a teda najstarší zimný jarmok na Slovensku – Ondrejský jarmok, v poradí až 535., ktorý patrí medzi najobľúbenejšie podujatia na Horehroní. Návštevníci sa v dňoch 27. až 29. novembra mohli tešiť na bohatú ponuku stánkov, tradičné remeslá, regionálne špeciality, aj na tie slovenské z Rumunska, z Nadlaku, ktoré pripravili predstavitelia mesta, tiež tie z Vojvodiny, petrovské, ktoré vyrobili a ponúkali členovia OZ Klobásafest, ktorí boli už po tretíkrát súčasťou jarmoku.
Kultúrny program, tak ako každoročne, aj tentoraz bol bohatý. Návštevníkov zabávali Ľudová zábava s muzikou FS Mostár a mužskou speváckou skupinou Hrnohári. Dominantou podujatia je bohatá ponuka tradičných remeselných výrobkov – drevorezby, keramika, prútené košíky, výrobky z kože či medovníky zdobené ľudovými motívmi. Nechýbajú ani stánky s domácimi syrmi, údeninami, medom, bylinkami a destilátmi, ako i teda s mäsovými výrobkami.
Brezno totiž získalo jarmočné privilégium už v 15. storočí a od tej doby sa mestské jarmoky stali dôležitou súčasťou hospodárskeho aj spoločenského života. Ondrejský jarmok, nesúci meno patróna kostola svätého Ondreja, bol od začiatku spätý s obdobím neskorej jesene, keď sa ľudia pripravovali na zimu a zásobovali domácnosti potrebnými výrobkami. Trhy sa postupne rozrástli o sprievodné kultúrne programy a vytvorili podujatie, ktoré nebolo iba miestom obchodu, ale aj stretnutí a zábavy.
Pre mnohých obyvateľov i návštevníkov je jarmok spojený so spomienkami na detstvo – na stánky s cukrovou vatou, trdelníkom, orechovými koláčmi či hračkami, ktoré sa predávajú dodnes.
Tradičná gastronómia dopĺňa autentickú atmosféru, ktorá odlišuje jarmok od bežných trhov. Nie je to iba priestor na nákup a zábavu, ale aj na stretnutie známych, rodiny a priateľov. Napriek tomu, že Ondrejský jarmok je pevne zakorenený v histórii, dokáže sa prispôsobiť súčasnosti.
Pre Brezno a celý región má Ondrejský jarmok veľký kultúrny a turistický význam a patrí medzi podujatia, ktoré dokážu každoročne prilákať tisíce návštevníkov.
Kým pre starších je to spomienka na minulosť a pripomenutie si hodnôt predkov, pre mladších je to možnosť objaviť tradičné remeslá a folklór v modernej podobe.