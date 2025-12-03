Včera v Základnej škole Ľudovíta Štúra bola prednáška pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka o spoločných osudoch Srbov a Slovákov vo Veľkej vojne v rokoch 1914 – 1918.
Prednášateľom bol Dr. Milan Micić, generálny tajomník Matice srbskej, ktorý žiakom a učiteľom predstavil zaujímavú a hodnotnú prednášku.
Priblížil širší historický rámec obdobia prvej svetovej vojny, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila životy miliónov ľudí v Európe, vrátane Srbov aj Slovákov.
Podujatie bolo cenným príspevkom k uchovávaniu pamäti na minulosť a k posilneniu kultúrnych a historických väzieb medzi týmito dvoma národmi, ktoré v Kysáči žijú bok po boku už celé stáročia.