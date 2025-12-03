Združenie MY z Báčskeho Petrovca pozvalo všetkých záujemcov, aby podporili ich prácu a zúčastnili sa výstavy ručných prác s novoročnou tematikou, ktorá sa konala včera (v utorok 2. decembra) predpoludním v priestoroch Miestnej organizácie penzistov v Báčskom Petrovci.
„Pri príležitosti 3. decembra, Medzinárodného dňa invalidity, v Združení MY si aktívne pripomíname na tento dátum a aj teraz sme pripravili výstavu ručných prác na tému Vianoc a Nového roka. Podieľali sa na nej všetci jedenásti členovia, ktorí chodievajú na naše pracovné rehabilitačné dielne. Výstava je čisto ukážková, nepredajná. Touto výstavou chceme upozorniť verejnosť, že nenosí hendikep nás, ale my nosíme hendikep. Aj napriek tomu v tých osobitných podmienkach, ktoré je potrebné pripraviť pre našu prácu, dokážeme vytvoriť takéto výrobky,“ povedala nám sociálna pracovníčka Daniela Legíňová-Sabová.
K tomu nám spolubesedníčka prezradila viac aj o samotnej výstave: „Používali sme aj nové techniky, ako je lepenie, jemná motorika vlny, knôtu, špagátu a hlavne sme sa učili robiť s pracovným náčiním, takým náročnejším, ako vosk, lievanie sviečok, sklápanie modlí, do ktorých sa sviečky dávajú, strihanie, zabíjanie klincov a všetko, čo je potrebné, aby sa jedna takáto výstava uskutočnila. Používali sa už aj nadobudnuté zručnosti, ale sme dbali, aby v týchto našich výrobkoch boli zastúpené aj tie nové, čo sme počas roka na nich pracovali, konkrétne na tejto výstave sú aj práce s ihlou, nožnicami, cvernami a je to všetko jemná motorika, na ktorú sa dbá. Prezentujeme aj naše pracovné zvyky, našu disciplínu, vytrvalosť a potom to takto pekne vyzerá.“
Na výstave si početní návštevníci mohli obzrieť aj adventné vence, snehuliakov, novoročné ozdoby, trpaslíkov, gnómov. V tomto združení sa snažia byť v trende. Klasické vence už nie sú také populárne, ale predsa v združení zachovávajú tradíciu, a pritom majú aj modernejšie výrobky, akými sú trpaslíci alebo gnómovia, ktoré sú v poslednom čase v obľube.
Okrem hostiteľa, teda miestnych penzistov, na výstave sa zúčastnili aj aktivisti Červeného kríža Báčskeho Petrovca a podujatie sa realizovalo v spolupráci s Ministerstvom pre prácu, zamestnávanie, veteránov a sociálne veci, ako aj so Zväzom MNRO Vojvodiny.
„So Združením MY spolupracujeme už dlhšie a tentoraz nás požiadali o priestor, lebo chceli širšej verejnosti ukázať svoje výrobky a všetko, čo robievajú. U nich je to útle, tak sme im vyšli v ústrety a teší nás, že táto vzájomná spolupráca zotrváva,“ povedala nám predsedníčka petrovských penzistov Zuzana Hmiráková.
Združenie MY v Báčskom Petrovci bolo založené roku 2000 a postupne sa rozvíjalo. Tohto roku je tomu už štvrťstoročie, ako úspešne pôsobí v tomto prostredí a denne sa snaží poskytnúť kvalitnejšie podmienky na pobyt deťom, ktoré sú stredne, ťažko a hlboko mentálne poškodené. Pre tieto deti pobyt tuná je jediný spôsob čiastočného socializovania a v rámci práce združenia sa snažia aspoň trošku odbremeniť rodičov od nepretržitej opatery detí a v znášaní ťažkého životného údelu.
Aj výstava tohto typu u nich vytvára dôležitý pocit rovnoprávnosti a rovnocennosti s ostatnou populáciou v prostredí.