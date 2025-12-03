Pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím – 3. decembra – sa primátor Nového Sadu Žarko Mićin zúčastnil na programe v rámci projektu Spoločne bez bariér, ktorý sa konal v Historickom archíve Mesta Nový Sad. Program zorganizovali Koordinačný výbor združení osôb so zdravotným postihnutím Mesta Nový Sad a Spoločnosť tlmočníkov a prekladateľov do posunkového jazyka, s podporou Mestského úradu pre sociálnu a detskú ochranu.
„Som rád, že dnes môžem byť tu, medzi ľuďmi, ktorí svojou každodennou prácou odstraňujú bariéry a vytvárajú mosty porozumenia, a vyjadriť slová podpory všetkým odvážnym jednotlivcom, rodinám, opatrovateľom, združeniam a profesionálom, ktorí vedú veľký, často neviditeľný boj deň čo deň. Investície do programov na podporu osôb so zdravotným postihnutím kontinuálne rástli – od 33 miliónov dinárov v roku 2015 až po 73 miliónov dinárov v roku 2025. Celkovo bolo v tomto období investovaných 530 miliónov dinárov. V tomto roku mesto poskytlo prostriedky pre 500 používateľov služby osobného sprievodcu. V období 2014 – 2023 bolo do ŠZSV Milana Petrovića investovaných 120,4 milióna dinárov. Mesto zároveň umožňuje čoraz väčšiemu počtu združení využívať pracovné priestory za znížený nájom,“ povedal primátor Mićin.