Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová sa včera stretla so zástupcami ropných spoločností MOL Srbija, OMV Srbija, EKO Srbija a Knez Petrol, ktoré sú spolu s NIS-om najväčšími dodávateľmi ropných derivátov. Na stretnutí hovorili o zabezpečení spoľahlivého zásobovania domáceho trhu.
Đedovićová-Handanovićová zdôraznila, že príslušné ministerstvo pokračuje v prijímaní všetkých opatrení potrebných na zabezpečenie stabilného zásobovania domáceho trhu.
Dodala, že v tomto zmysle je mimoriadne dôležité dokončenie Akčného plánu na zmiernenie a odstránenie následkov porúch v zásobovaní ropou a ropnými derivátmi, ktorý stanoví kroky a postupy pri uvádzaní povinných rezerv ropných derivátov na trh.
Podľa jej slov do Srbska už takmer dva mesiace nedorazila ani kvapka surovej ropy, no, ako povedala, obyvatelia ani hospodárstvo to nepocítili.
„Robíme a budeme robiť všetko pre to, aby to tak zostalo, až kým sa situácia s NIS-om nevyrieši a rafinéria v Pančeve znovu nespustí výrobu. Situáciu sledujeme na dennej báze a mení sa z hodiny na hodinu. Usilujeme sa o všetkom informovať verejnosť,“ uviedla ministerka.