Aj tohto roku, ako aj po minulé roky Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci usporiadalo veľtrh vzdelávania predovšetkým pre žiakov záverečného ročníka, ale i pre tých mladších. Vyzvali viaceré štátne a súkromné univerzity z krajiny a zo zahraničia, predovšetkým zo Slovenska, aby predstavili svoje študijné odbory a podmienky školenia sa na tamojších vysokých školách.
Jednou z pravidelne účinkujúcich fakúlt bola i Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade. Jej predstavitelia aj tohto roku predstavili svoje študijné programy na Veľtrhu vzdelávania, ktorý sa na gymnáziu uskutočnil včera 3. decembra.
Filozofickú fakultu predstavovali vedúca Oddelenia slovakistiky prof. Dr. Marína Šimáková-Speváková a doc. Dr. Zuzana Týrová, ako aj členovia Oddelenia romanistiky doc. Dr. Vanja Manićová-Matićová a doc. Dr. Nebojša Vlaškalić.