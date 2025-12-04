Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s veľvyslancom Ruskej federácie Alexandrom Bocan-Charčenkom, s ktorým hovoril o dodávkach plynu a infraštruktúrnych projektoch.
Ako uviedol na svojom instagramovom profile, s veľvyslancom mal otvorený rozhovor o najdôležitejších otázkach bilaterálnej spolupráce, s osobitným dôrazom na oblasť energetiky.
„Prebrali sme spoločné projekty, ktoré majú pre našu krajinu strategický význam, a hovorili sme aj o dodávkach plynu a infraštruktúrnych projektoch, ktoré ďalej posilnia náš energetický systém. Som presvedčený, že prostredníctvom otvoreného dialógu a rešpektovania spoločných záujmov budeme pokračovať v budovaní vzťahov, ktoré zaručujú bezpečnosť, stabilitu a predvídateľnosť pre našu krajinu,“ uviedol prezident.