Mladí členovia Šachového klubu Kovačica aj v tomto roku súťažia v rámci Druhej juniorskej ligy Vojvodiny. Organizátorom tejto súťaže je Šachový zväz Vojvodiny a hlavným sponzorom je Vydavateľstvo Klett.
Prvé tri kolá sa hrali v Rume, kde kovačická šachová skupina zaznamenala jednu výhru a dve remízy. Ďalšie tri kolá sa hrali dňa 29. novembra v Skorenovci, kde mladí šachisti z Kovačice znovu vyhrali jedno kolo (v stretnutí s Novosadskou šachovou školou 2) a v dvoch kolách hrali nerozhodne (v stretnutiach so skupinami Aljehin 2 Pančevo a Inđija).
V kovačickej juniorskej skupine v doterajšom priebehu súťaže hrali Andrej Čížik, Đura Liska, Hana Krišanová, Luka Petrov a David Živković. Osobitne úspešná je Hana Krišanová, ktorá v doterajších šiestich kolách zaznamenala všetky výhry.
Výcvik mladých kovačických šachistov má na starosti Ján Bartoš, dlhoročný člen ŠK Kovačica, ktorý vedie aj školu šachu pre najmladšie vekové kategórie. Mladí kovačickí šachisti v doterajších kolách Druhej juniorskej ligy Vojvodiny neutrpeli prehru a momentálne sa nachádzajú na pozoruhodnom 6. mieste v konkurencii 27 klubov.
Záverečné tri kolá tohtoročnej Druhej juniorskej ligy Vojvodiny sa odohrajú 6. decembra v Beočíne.