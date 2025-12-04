V miestnostiach Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen usporiadali v stredu 3. decembra knižné podujatie – prezentáciu knihy Kulpín – dejiny, matrika, rodokmene. Autormi diela sú Katarína Pucovská, Daniela Marčoková, Ján Hovorka a kolektív.
Prezentácie knihy sa zúčastnil pozoruhodný počet návštevníkov, ktorých zaujala táto tematika. Autori diela zo Slovenska na prezentácii neboli prítomní.
O knihe hovorili domáce autorky Katarína Pucovská z Kulpína a Dr. Daniela Marčoková z Kysáča, ktorá prečítala aj jednu ukážku z knihy. Ako vysvetlili, sú v nej spracované najstaršie dejiny Kulpína, dediny, ktorá má veľmi bohatú históriu, a sú tam zahrnuté aj matrika a rodokmene. Práca si vyžadovala hodne úsilia a času, a tak Kulpín dostal publikáciu, ktorú si z historického hľadiska zaslúžil.
Premiéra knihy bola obohatená premietaním krátkeho sprievodného filmu o Kulpíne autora Pavla Gažu, ktorý sa tiež prihovoril na večierku.
Z prítomných hostí sa prihovorili Juraj Červenák a DrSc. Ján Babiak.
Po skončení úradnej časti si záujemcovia knihu mohli priamo na mieste kúpiť a v ponuke boli aj ďalšie, hlavne kulpínske publikácie.