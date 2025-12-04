Národná banka Srbska (NBS) dnes vyhlásila, že má k dispozícii všetky potrebné nástroje na zabezpečenie stability a bezpečnosti domáceho finančného systému.
Ako sa ďalej uvádza v oznámení, NBS dôrazne odmieta a popiera senzačné mediálne správy, ktoré v súvislosti so spoločnosťou NIS nepravdivo špekulujú o hroziacom „finančnom kolapse”.
„Zdôrazňujeme, že akékoľvek vyvolávanie paniky takýmito titulkami je v priamom rozpore so štátnymi záujmami a neprispieva k upokojeniu situácie, ale naopak, vnáša medzi občanov dodatočnú neistotu. Zdôrazňuje, že bankový sektor Srbska je likvidný, kapitalizovaný a pripravený fungovať neobmedzene za všetkých okolností. Akékoľvek vyvolávanie paniky a neistoty je preto neopodstatnené a protirečí štátnym záujmom,” uvádza sa v oznámení banky.
NBS zároveň žiada všetky médiá, aby o tejto téme informovali pravdivo, opatrne a zodpovedne, v najlepšom záujme stability krajiny.