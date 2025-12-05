Keď bol Belehrad v roku 2023 hostiteľom volebného Zhromaždenia Združenia odborných pracovníkov sociálnej ochrany Srbska, bola vymenovaná aj komisia na udeľovanie republikových cien na mandátne obdobie do roku 2027. Predsedníčkou komisie je Mirjana Sokolovićová zo Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova a jej členmi sú predstavitelia stredísk z Trstenika, Belehradu, ako aj miest Koceljeva a Žabari.
Združenie, na čele ktorého je Živorad Gajić, udeľuje každoročne republikové ceny za osobitný príspevok k zveľaďovaniu sociálnej ochrany.
Uznanie sa udeľuje v dvoch kategóriách: pre ustanovizne a organizácie a pre jednotlivcov. Za uplynulé tri desaťročia bolo odmenených zo 50 sociálnych pracovníkov a okolo 30 ustanovizní a organizácií verejného a civilného sektora. Z územia Staropazovskej obce sa laureátkami tejto republikovej ceny stali Dajana Kostićová v roku 2000 a Mirjana Sokolovićová v roku 2004.
Po kandidovaní jednotlivcov a ustanovizní zasadala včera v Starej Pazove v Klube pre denný pobyt komisia na udeľovanie Republikovej ceny, ktorá rozhodla o laureátoch za rok 2024. Po pracovnej časti zasadnutia všetci spoločne navštívili Slovenský národný dom a mali príležitosť obzrieť si slovenskú etno izbu. Vystavené exponáty a niekdajší život a prácu staropazovských Slovákov im priblížila Anna Balážová, podpredsedníčka Združenia pazovských žien, ktoré sa stará o úpravu tejto izby.