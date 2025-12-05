V Hale Master Novosadského veľtrhu sa v nedeľu 7. decembra od 10. do 17. hodiny bude konať prvý Veľtrh ženského podnikania AP Vojvodiny a Republiky Srbskej.
Veľtrh organizuje Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo a cestovný ruch a očakáva sa účasť vyše 200 podnikateliek, ktoré budú na početných panelových diskusiách hovoriť o možnostiach získania finančných prostriedkov na založenie firmy, o výzvach v podnikaní a návštevníkom ponúknu aj svoje výrobky.
Podľa slov pokrajinského tajomníka pre hospodárstvo a cestovný ruch Nenada Ivaniševića sa veľtrh organizuje z iniciatívy predsedníčky Pokrajinskej vlády Maje Gojkovićovej. Ich cieľom je, ako povedal, ukázať, že sú ženy čoraz silnejšie, ako aj to, že sú nielen pilierom rodiny, ale aj úspešnými podnikateľkami.