Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera vyhlásil, že Srbsko nebude mať problémy s plynom a že očakáva skoré podpísanie krátkodobej zmluvy s Ruskom o zásobovaní plynom. Podľa jeho slov do leta nebudeme mať žiadne problémy s dodávkami plynu. V programe TV Pink uviedol, že Spojené štáty americké predĺžili povolenie na určité medzinárodné operácie spoločnosti Lukoil.
„Lukoil získal predĺženie prevádzkovej licencie do 26. apríla. Čo to pre nás znamená? To znamená, že 112 čerpacích staníc na území Srbska bude fungovať – a je dobré, že sú rovnomerne rozmiestnené, pretože iba 11 je na území mesta Belehrad, všetky ostatné sú v iných častiach Srbska,“ povedal Vučić. Dodal však, že v niektorých častiach krajiny môžu nastať určité problémy, najmä tam, kde sú k dispozícii iba čerpacie stanice spoločnosti NIS. Povedal, že odznel návrh, aby tie stanice boli prenajaté spoločnosti Knez Petrol, s ktorou majú Rusi dobrú spoluprácu, no ruská strana to odmietla.