Ďalší koncert z cyklu koncertov, ktorý tradične v tomto prostredí organizujú kontrabasista Ljubinko Lazić a Stredisko pre kultúru Stará Pazova, sa uskutočnil včera večer v aule divadelnej sály. Na programe s názvom Večierok Isidora Bajića (1878 – 1915) vystúpili sopranistka Zorica Belićová z Nového Sadu a tenorista Boris Babík zo Starej Pazovy za sprievodu Tamburášskeho orchestra pod vedením Ljubinka Lazića, čo verejnosť doteraz nemala príležitosť počuť.
Hosťom programu bol barytón Aleksandar Kerleta zo Zreňaninu, za sprievodu na klavíri Oskara Ritera.
Týmto večierkom si pripomenuli 110. výročie úmrtia Isidora Bajića, známeho srbského skladateľa, učiteľa a pedagóga, ktorý v roku 1909 založil hudobnú školu v Novom Sade nesúcu jeho meno. Vokálni sólisti zaspievali aj jeho známe piesne a skladby.
Po Starej Pazove vystúpia účinkujúci koncertu aj na programe 17. decembra v Kultúrnom stredisku Nového Sadu.