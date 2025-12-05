V stredu 3. decembra v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade slávnostne udelili ceny najúspešnejším deťom, ktoré sa zúčastnili súťaže Mix komix, ktorú už 5 rokov organizuje Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Témou tohtoročnej súťaže boli obyčaje dolnozemských Slovákov v komiksoch. Deti vytvárali krátke komiksy na tému oberačky, svadby, detských hier či starých remesiel. Každoročne tento súbeh má veľký ohlas – tento rok bolo zaslaných 184 prác z 15 slovenských prostredí.
Súčasťou slávnosti bola výstava víťazných komiksov z posledných piatich rokov trvania súťaže a po jej otvorení komisia v zložení Ðula Šanta, Ján Žolnaj a Mária Poptešinová udelila ceny najlepším účastníkom.
V prvej kategórii (od prvého do štvrtého ročníka) prvé tri ceny získali žiaci z Hložian: Lara Vindišová (1. cena), Mariana Oľková (2. cena) a Filip Štefanides (3. cena). V druhej kategórii (od piateho po ôsmy ročník) tiež dve ceny odišli do Hložian, a to prvá cena Rafaelle Spindiakovej a tretia Irene Kriškovej, zatiaľ čo druhú cenu získala Sára Bakošová z Kovačice.
Komisia zároveň pochválila aj ďalších žiakov: Milu Petrićovú zo Starej Pazovy, Valentínu Cigánikovú z Pivnice, Sáru Hajkovú z Kovačice a Klaudiu Damaris Eliášovú z Báčskeho Petrovca.
Na záver bola pre deti pripravená aj dielňa kreslenia komiksov.
Zdroj: rada.org.rs