Vlastenecké múzeum Đorđa Vojnovića v Inđiji – v galérii Adligat – od 24. novembra organizuje tradičný kultúrny program, ktorý potrvá ešte dnes. Ako organizácia, ktorá sa venuje zachovávaniu, pestovaniu a propagácii kultúrnej tradície, histórie a pôvodných hodnôt Inđije a celého Sriemu prostredníctvom tohto podujatia snaží sa upevňovať väzby medzi spoluobčanmi a prezentovať výnimočné talenty zo sriemskeho regiónu.
Včera večer program bol venovaný slovenskej kultúre a tradícii a hosťami boli aktivisti SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.
Bohatú slovenskú kultúru a tradíciu predstavili početní členovia spolku – od najmladších po najstarších. Vystúpili mladé nádejné speváčky a Spevácka skupina Združenia pazovských žien.