Redakcia Hlasu ľudu sa snaží byť vaším príjemným spoločníkom aj počas nadchádzajúcich sviatkov. S cieľom spríjemniť a spestriť prichádzajúce vianočné sviatky a pri tom vašu kreativitu aj štedro odmeniť, rozhodli sme sa po piatykrát v novom roku 2026 usporiadať súťaž o najkrajší vianočný stromček. Do súťaže sa môžete zapojiť všetci a vyhrať odmenu.
Pravidlá súťaže sú jednoduché – stačí odfotiť svoj vianočný stromček a fotografiu (iba jednu!) zaslať najneskôr do 26. decembra na mailovú adresu nvu@hl.rs. Nevyhnutné je uviesť tieto údaje: meno a priezvisko, adresu a kontakt telefón.
Fotky vianočných stromčekov pridáme na facebookovú stránku nášho týždenníka www.facebook.com/Hlas.ludu.info a tým spustíme čitateľské hlasovanie o tom, ktorý stromček je najkrajší. O najkrajšom stromčeku rozhodnete teda výlučne vy svojím hlasovaním tak, že tri fotografie, ktoré získajú najviac like (páči sa mi) sa stanú víťazné. Máte teda jedinečnú šancu rozhodnúť o tom, ktorý vianočný stromček je najkrajší. Hlasovať bude možné v dňoch 30. decembra 2025 až 7. januára 2026. Tri najkrajšie vianočné stromčeky budú zverejnené v našom týždenníku Hlas ľudu v čísle 3, keď budú zverejnené aj mená výhercov.
Majitelia fotografií s najväčším počtom like (páči sa mi) najkrajšieho vianočného stromčeka budú odmenení predplatným týždenníka Hlas ľudu. Majiteľ fotografie s najviac like získa predplatné za jeden kalendárny rok, druhá fotografia s najviac like bude odmenená s polročným predplatným a tretia fotografia s najviac like dostane trojmesačné predplatné týždenníka Hlas ľudu.