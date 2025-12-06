Na 11. zasadnutí Zhromaždenia obce Kovačica pred výborníkmi bolo 14 rokovacích bodov. Schôdza sa uskutočnila dňa 4. decembra a viedol ju predseda ZO Kovačica Jaroslav Hrubík.
Prvý bod sa týkal návrhu Iniciatívy na formovanie odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie štúdie s cieľom odhadu vplyvu plánovanej výstavby veterného parku Samoš na poľnohospodárske pozemky, poľnohospodárske kultúry a životné okolie na území Obce Kovačica. V písomnom odôvodnení sa uvádza, že iniciatíva na formovanie tejto pracovnej skupiny vznikla z dôvodu veľkého počtu pripomienok a odovzdanej petície s vyše 2 000 podpisov občanov a členov združení poľnohospodárov vyjadrujúcich obavy z plánovanej výstavby veterného parku Samoš. V pracovnej skupine, ktorá sa má zaoberať danou problematikou, budú predstavitelia Obce Kovačica, Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva, Ministerstva ochrany životného prostredia a Pokrajinskej vlády.
Medzi rokovacími bodmi zasadnutia bola aj správa o realizácii obecného rozpočtu v období január – september 2025, ktorej detaily sú uvedené v písomnej dokumentácii.
Pri šiestom bode šlo o vymenovanie troch nových členov Školského výboru ZŠ Mladých pokolení v Kovačici z radov rodičov: Anny Tomášikovej, Mirjany Markovovej a Snežany Petrovovej z Kovačice.
Na zasadnutí boli schválené aj rozhodnutia o vymenovaní Jána Povolného na funkciu úradujúceho riaditeľa Verejného podniku Naš stan Kovačica a Branislava Slivku na funkciu úradujúceho riaditeľa Verejného komunálneho podniku Padina.
Všetky návrhy rozhodnutí boli schválené hlasmi väčšiny výborníkov.