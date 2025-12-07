43 pred Kr. – rímsky rečník, spisovateľ, filozof a politik Marcus Tullius Cicero, najväčší štylista rímskej literatúry, bol zabitý.
1787 – americký štát Delaware ratifikoval ústavu a stal sa prvým štátom USA.
1857 – narodil sa srbský maliar Uroš Predić. Bol členom Srbskej kráľovskej akadémie a jeden z najväčších srbských maliarov vôbec.
1863 – narodil sa taliansky hudobný skladateľ Pietro Mascagni, predstaviteľ talianskeho operného verizmu.
1870 – zomrel katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.
1912 – nemecký archeológ Ludwig Borchardt našiel na egyptskej lokalite Tell el-Amarna (Achetaton) svetoznámu bustu kráľovnej Nefertiti.
1914 – Zhromaždenie Srbska prijalo v Niši počas prvej svetovej vojny Nišskú deklaráciu, v ktorej bolo uvedené zjednotenie Srbov, Chorvátov a Slovincov do spoločného štátu.
1917 – USA vyhlásili vojnu Rakúsko-Uhorsku.
1928 – narodil sa americký jazykovedec, filozof, kultúrny kritik a politický aktivista Noam Chomsky.
1941 – Japonsko zaútočilo na americkú základňu Pearl Harbor na Havajských ostrovoch.
1988 – zemetrasenie v Arménsku zabilo viac ako 25 000 ľudí a pol milióna ľudí zostalo bez strechy nad hlavou.