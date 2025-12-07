V miestnostiach Červeného kríža v Starej Pazove si v piatok 5. decembra pripomenuli Medzinárodný deň dobrovoľníkov – deň venovaný ľuďom, ktorí svojou dobrotou, časom a energiou robia spoločnosť humánnejšou a silnejšou. Tento deň na celom svete slúži ako pripomienka všetkým, ktorí stoja za humanitárnymi akciami, často nepovšimnutí, no s hlbokým a trvalým vplyvom.
Pri príležitosti tohto dňa v ČK Stará Pazova usporiadali slávnostné udeľovanie ďakovných listov jednotlivcom, ustanovizniam a inštitúciám, ktoré poskytujú podporu pri realizácii početných aktivít počas celého roka. Medzi ocenenými boli aj tí, ktorí sa podieľali na organizovaní akcií dobrovoľného darcovstva krvi, programoch poskytovania prvej pomoci a podpore mladým dobrovoľníkom.
Ďakovné listy najzaslúžilejším udelili Nikola Vujović a Jovana Mandićová, odborní spolupracovníci v ČK Stará Pazova, ktorí zdôraznili, že bez podpory dobrovoľníkov by nebolo možné realizovať ani časť programov, ktoré majú počas roka. Medzi nositeľmi ďakovnej listiny je aj naša ustanovizeň Hlas ľudu.