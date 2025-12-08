Ani aktuálne, inak už 27. vydanie dámskych hádzanárskych majstrovstiev sveta nepreruší dlhý medailový pôst našej reprezentácie.
Pravda, pred začiatkom turnaja sme upozorňovali na to, že treba byť objektívny a nenamýšľať si, že sme hádzanárska veľmoc, lebo sú na svete skutočne jednotlivé selekcie, ktoré absolútne dominujú a proste sa s nimi nie je vhodné porovnávať.
Z druhej strany, naše hádzanárky, bez ohľadu na to, že nepostúpili do štvrťfinále, zohrali solídny turnaj.
Dojem však kazia dve katastrofálne prehry, prvá proti Nemecku v základnej skupine, keď Srbsko prehralo 20 : 31 a druhá, rozhodujúca v boji o postup medzi osem najlepších proti Čiernej Hore, ešte ťažšia 17 : 33.
Ťažko je vôbec pochopiť, ako naše hádzanárky vstúpili do zápasu s južným susedom v momente, keď boli lepšie umiestnené a na postup im stačil aj bod?!
V čom sa zlyhalo a ako zápas mohol byť tak zle pripravený, že sme prehrali takmer s dvojnásobným náskokom v momente, keď sme fakticky vo vrecku mali obrovskú šancu? Kto je za to zodpovedný? Ako sme proti Islandu, Španielsku a dokonca aj proti veľmi dobrej selekcii Faerských ostrovov mohli zohrať dobre a proti Čiernej Hore sa všetko rozpadlo?
Už od začiatku sobotného stretnutia bolo očividné, že všetko ide dolu kopcom a že štvrťfinále znovu zostane len abstrakciou.
Čierna Hora sa ujala vedenia 5 : 0, naše hráčky boli frustrované a nič sa im nedarilo. Vidno bolo, že sú pod nátlakom, ale sa znovu vraciame ku príprave zápasu a teda zlyhala celý tím v čele s trénerom, keďže nedokázali to riešiť omnoho lepšie.
Iba občas sa na teréne naše dievčatá podobali na ozajstný tím, podarilo sa dvakrát vrátiť na -3 a ako sme duel otvorili aj výsledok na polčase 13 : 9 v prospech Čiernej Hory nevyzeral až tak zle, lebo sme očakávali prebudenie a oveľa lepšiu hru v druhej časti.
Ale, v druhom polčase to bolo ešte horšie a z -4 sme sa dostali po konečných -16 a už po úvodných minútach boli naše sny o štvrťfinále kruto prerušené.
Nič, skutočne vyhral lepší súper a znovu sme proti Čiernej Hore dosiahli negatívny výsledok.
Je to štvrtý triumf za radom tejto selekcie proti Srbsku a veru ani ak nazrieme na štatistiku sa nemôžeme pochváliť, že sme proti tomuto rivalovi skôr pravidelne vyhrávali. Naopak, triumfy Srbska skôr boli výnimkou…
Nasleduje štvrťfinále
Tak okrem Nemecka z našej skupiny do štvrťfinále postúpili Čiernohorky a v tejto fáze si sily zmerajú s Nórskom. Rivalom Nemecka bude Brazília.
Zápasy posledného kola v skupine 3 sú na programe v pondelok, ale je známe, že z nej postupujú aktuálne majsterky sveta Francúzky, ako aj spoluorganizátorky majstrovstiev sveta Holanďanky.
V poslednom kole sa stretnú práve tieto dve selekcie a rozhodnú o tom, ktorá z nich obsadí prvé miesto. To prináša štvrťfinále s Maďarskom, kým druhá reprezentácia tejto skupiny smeruje na Dánsko.
Eliminačné kolá odštartujú už v utorok, keď sú na programe prvé štvrťfinálové duely, ďalšie dva sa hrať budú v stredu.
Semifinále sa hrať budú 12. decembra, kým sú zápas o tretie miesto, tiež veľké finále naplánované na nedeľu, 14. decembra.
Ako sme spomenuli, titul obhajuje Francúzsko, ktoré pred dvomi rokmi vyhralo nad Nórskom na turnaji v troch škandinávskych krajinách – Dánsku, Švédsku a práve v Nórsku.
Získali vtedy tretí titul, rekordérom je stále Rusko so siedmymi titulmi (počítajúc aj tie z obdobia Sovietskeho zväzu). Nórsko má štyri zlaté medaily, ale aj najväčší počet získaných, keďže vo finále hrali až deväťkrát a okrem štyroch výhier majú aj päť strieborných medailí a do kolekcie treba pripočítať aj štyri bronzy.
Srbsko, ako je v úvode spomenuté, dlho čaká na medailu a posledná datuje z roku 2013, keď sme práve vo finále šampionátu sveta na domácej pôde vo finále neuspeli proti Brazílii.
Niekdajšia Juhoslávia triumfovala na podujatí v roku 1973 a okrem toho zlatá získala aj tri striebra a jeden bronz. Zväzová republika Juhoslávia má jedno tretie miesto zo šampionátu sveta v roku 2001 v Taliansku.