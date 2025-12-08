Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s tímami pre energetickú stabilitu a bezpečnosť krajiny. Zoznámil sa s detailnou správou o stave zásob a na stretnutí hovorili o niekoľko rozličných scenárov o ochrane našej krajiny, občanov a hospodárstva.
Zopakoval, že súčasné výzvy si vyžadujú plnú pozornosť všetkých inštitúcií a zodpovedných jednotlivcov, od ktorých očakáva maximálne úsilie pri zmierňovaní následkov sankcií, pričom zdôraznil význam rýchlych a včasných zásahov štátu a koordinovanej reakcie na aktuálne výzvy.
Osobitne vyzdvihol dôležitosť pravidelného informovania občanov o tejto téme.