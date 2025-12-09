1608 – narodil sa anglický básnik John Milton, ktorého najväčšie dielo je skladba Stratený raj, rozsiahly epos spracúvajúci biblickú tému o prvom hriechu Adama a Evy.
1687 – v Dóme sv. Martina v Bratislave korunovali Jozefa I. za uhorského kráľa.
1793 – Noah Webster založil prvý newyorský denník American Minerva.
1842 – narodil sa ruský geograf, geológ a teoretik anarchizmu Piotr Alexejevič Kropotkin.
1887 – banský inžinier a vynálezca Bohuslav Križko zaviedol v jednej z ulíc Kremnice verejné osvetlenie, ktoré bolo prvým v Uhorsku.
1900 – v Petrovci sa narodil akademik, univerzitný profesor, filozof, sociológ a publicista Andrej Sirácky.
1905 – vo Francúzsku bola zavedená dôsledná odluka cirkví od štátu.
1914 – narodila sa maliarka Ljubica Cuca Sokićová, posledná veľká srbská umelkyňa z generácie, ktorá medzi dvoma svetovými vojnami uviedla srbské umenie do prúdu parížskej intimistickej školy.
1920 – začala svoju činnosť Lekárska fakulta v Belehrade, prvým dekanom bol Dr. Milan Jovanović Batut.
1946 – narodil sa v Moravskom Lieskovom spisovateľ, scenárista, básnik a publicista Dušan Mitana. Jeho knižný debut Psie dni sa stále považuje za jednu z najlepších zbierok poviedok v slovenskej literatúre.
1968 – nórsky vynálezca Douglas Engelbart zostrojil počítačovú myš.
1968 – bolo prijaté rozhodnutie postaviť Njegošove mauzóleum podľa projektu Ivana Meštrovića.
2003 – v Méride bol podpísaný Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii. Z tej príležitosti je 9. december označený za Medzinárodný deň boja proti korupcii.