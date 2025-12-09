Srbsko získa prístup k financovaniu z programu EÚ EU4Health, čo umožní domácim zdravotníckym inštitúciám využívať rovnaké zdroje ako členské štáty EÚ a ďalšie pridružené krajiny. Dohoda podľa Európskej komisie posilní spoluprácu Srbska s úniou v oblasti zdravotníctva, uvádza portál biznis.rs.
Európsky komisár Oliver Várhelyi zdôraznil, že pripojenie Srbska umožní systému zdravotníctva lepšie reagovať na aktuálne potreby aj dlhodobé ciele.
Od 1. januára budú mať verejné aj súkromné zdravotnícke subjekty prístup k financovaniu cez otvorené výzvy, granty a spoločné akcie. Podpora sa zameria najmä na diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny, duševné zdravie mladých, zdravotnícke údaje a riešenie cezhraničných zdravotných hrozieb.