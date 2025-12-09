Agentúra pre bezpečnosť v premávke v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova usporiadali včera v staropazovskej divadelnej sále edukačnú debatu pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka všetkých troch tamojších stredných škôl na tému Bezpečnosť osôb a miest a úkony pri dopravných nehodách.
Mladým šoférom a účastníkom v premávke v niekoľkých segmentoch poukázali na význam uctievania dopravných predpisov a zákonných ustanoveniach pri dopravných nehodách. Interaktívnu prednášku so žiakmi mal Miloš Milekić z Agentúry pre bezpečnosť v premávke, ktorý zároveň poďakoval aj Rade pre bezpečnosť v premávke Obce Stará Pazova za výnimočnú spoluprácu.
Spolupracovník v menovitej agentúre Slaviša Savić z okolia Šabca na osobnom príklade vyrozprával svoj osud, keď nepozornosťou pri šoférovaní zapríčinil dopravnú nehodu a následkom nej je už 30 rokov pripútaný na invalidný vozík. Finálovou časťou tejto edukačnej debaty bol kratší výcvik z poskytovania prvej pomoci, čo mal na starosti ČK Stará Pazova.