Občania budú môcť odo dnes prostredníctvom Národnej platformy o cenách každý deň sledovať ceny v obchodných reťazcoch, teda zistiť, koľko je výrobkov každý týždeň v akcii, ako sa ceny vyvíjali v posledných mesiacoch, ale aj porovnať aktuálne ceny v rôznych obchodných reťazcoch a vybrať si najvýhodnejšie. Uviedla to dnes ministerka vnútorného a vonkajšieho obchodu Jagoda Lazarevićová.
Zdôraznila, že údaje s cenami produktov 27 obchodných reťazcov budú dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútorného a vonkajšieho obchodu (must.gov.rs) a na Portáli otvorených dát Srbska (data.gov.rs).
Ministerka spresnila, že občania budú môcť na platforme vybrať obchodný reťazec, kategóriu produktov, produkt, značku a cenu, ako aj porovnávať ceny v obchodných reťazcoch.
Podľa jej slov ide o projekt, ktorý predstavuje veľký krok vpred v dostupnosti informácií pre spotrebiteľov o cenách a v ďalšej stabilizácii trhu.