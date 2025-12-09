V prvý decembrový víkend sa na centrálnom sídle DZSR v Nadlaku v Rumunsku už tradičná Výstava medovníkov a vianočných dekorácií.
Na výstave sa zúčastnili viacerí vystavovatelia z Rumunska a nechýbali, ako aj po minulé roky, ani vystavovatelia zo Srbska. Otvorili ju v piatok za prítomnosti početných záujemcov.
Výstavu poctili svojou prítomnosťou aj primátor Nadlaku Mircea Onea a viceprimátor Ján Porubský.
Výstava sa skončila v sobotu a všetkým účastníkom boli udelené ďakovné listy.
Organizátori im ďakovali za prítomnosť a rozlúčili sa s prianím, že sa stretnú zase pri ďalšej výstave.