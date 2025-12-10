Predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák v súlade so Stanovami MSS zvolal 2. zasadnutie Správnej rady MSS, ktoré sa uskutoční v sobotu 13. decembra 2025 v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci, Ul. maršala Tita č. 18 o 12.00 hodine.
Pre toto zasadnutie navrhol Rokovací program, ktorý obsahuje okrem obvyklého privítania, zisťovania kvóra a otvorenia zasadnutia Správnej rady MSS, voľby overovateľov zápisnice a schválenia zápisnice z 1. zasadnutia Správnej rady MSS, ktoré sa konalo 2. augusta 2025 v Báčskom Petrovci. Tie sa týkajú schválenia návrhu na predsedu Komisie pre vydavateľskú činnosť MSS, schválenia návrhov na členov matičných komisií, správy predsedu MSS o realizovaných aktivitách (od volieb dodnes), informácie o finančnej situácii MSS a ďalších informácií, otázok a návrhov.