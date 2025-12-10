Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera mal účasť na panelovej diskusii Konkurencieschopnosť Európy v rozdelenom geopolitickom prostredí v rámci fóra GLOBSEC BELTALKS, kde zdôraznil, že Srbsko dokázalo posilniť hospodársky rast opierajúc sa o tri kľúčové piliere: priame zahraničné investície, veľké investície do infraštruktúrnych projektov a vyššiu osobnú spotrebu vyplývajúcu z rastu platov a dôchodkov.
Ako uviedol, niektoré z týchto pilierov sú dnes čiastočne ohrozené, predovšetkým z dôvodu globálnych okolností, ale aj kvôli jednotlivým vnútorným výzvam, ktorým krajina čelila počas predchádzajúceho roka.
Hovoriac o EXPO 2027, prezident Vučić zdôraznil, že Srbsko do tohto projektu investuje značné prostriedky a že pri každej návšteve Belehradu v časovom odstupe niekoľkých mesiacov možno vidieť obrovský pokrok.