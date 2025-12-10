Medzinárodný deň ľudských práv sa dnes oslavuje v Srbsku aj vo svete, tento rok s heslom Ľudské práva – naše každodenné potreby.
Medzinárodný deň ľudských práv sa oslavuje 10. decembra v deň, keď Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 1948 prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, a bol ustanovený v roku 1950.
Generálny tajomník OSN António Guterres zdôraznil, že pred takmer osemdesiatimi rokmi Všeobecná deklarácia ľudských práv definovala, čo každá osoba potrebuje na prežitie a rozvoj, a poukázal na vážne porušovania ľudských práv v posledných rokoch.
V Srbsku sa tento deň každoročne oslavuje s cieľom poukázať na význam ľudskej dôstojnosti, ako aj na ochranu ľudských práv, univerzálnych hodnôt, solidarity a rovnosti.
Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva oznámilo, že zajtra, na Medzinárodný deň ľudských práv, bude na Veži Belehrad premietaná animácia venovaná podpore univerzálnych ľudských hodnôt.