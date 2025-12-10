Národná banka Srbska prijala opatrenia v rámci svojej pôsobnosti s cieľom zabezpečiť, aby zásobovacie kanály bánk a autorizovaných zmenární eurom a inými cudzími menami fungovali bez problémov aj v dňoch zvýšeného dopytu, oznámila dnes centrálna banka.
Devízový trh v Srbsku je úplne stabilný, obchodné banky a zmenárne sú zásobené dostatočným množstvom hotovosti v cudzej mene, aby uspokojili všetky potreby domáceho trhu, uvádza sa v oznámení.
Národná banka Srbska tiež upozornila všetkých účastníkov trhu na nevyhnutnosť zákonného konania a ako regulátor a dohliadateľ bankového sektora a sektora autorizovaných zmenární je pripravená prísne sankcionovať všetkých, ktorí sa nezodpovedným spôsobom snažia získať výhodu v súčasných veľmi zložitých geopolitických okolnostiach pre našu krajinu.