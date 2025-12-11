Na zápis nelegálnych objektov podľa nového zákona Svoj na svome prišlo podľa najnovších údajov Republikového geodetického ústavu 81 662 prihlášok.
Prihlasovanie neevidovaných objektov na základe Zákona o osobitných podmienkach na evidenciu a zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam sa začalo 8. decembra a potrvá do 5. februára.
Prihlášky sa podávajú online cez digitálnu platformu, ktorú zriadila Agentúra pre územné plánovanie a urbanizmus, a to pomocou rodného čísla (JMBG) a občianskeho preukazu, účtom na portáli eUprava alebo prostredníctvom klientskeho centra miestnej samosprávy, ako aj na poštách po celom Srbsku.