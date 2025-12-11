Na zozname 100 najsilnejších žien v roku 2025 amerického časopisu Forbes sa na prvom mieste nachádza predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
V zdôvodnení redakčného kolektívu sa uvádza, že je prvou ženou na tejto pozícii, ktorá je zodpovedná za legislatívu ovplyvňujúcu viac ako 450 miliónov Európanov.
Na druhom mieste v zozname je predsedníčka Európskej centrálnej banky Christine Lagarde, na treťom premiérka Japonska Sanae Takaichi, ktorá je zároveň prvou ženou na tejto pozícii.
Zoznam, ktorý sa publikuje po 22. raz, bol vytvorený na základe štyroch hlavných kritérií – peňazí, médií, vplyvu a oblasti pôsobenia. Na ňom sa ocitli ženy z oblastí politiky, financií, médií, zábavy a podnikania, pričom na zozname je aj 17 žien, ktoré tam predtým neboli.