Minister spravodlivosti Srbska Nenad Vujić rokoval v Štrasburgu s predsedom Európskeho súdu pre ľudské práva Matthiasom Gjomarom o pokroku Srbska v znižovaní počtu prípadov pred týmto súdom.
Vujić informoval svojho partnera o aplikácii praxe tohto súdu v súdnictve našej krajiny a o zmenách legislatívneho rámca, ktoré budú ďalej rešpektovať prax tejto inštitúcie, a pozval Gjomara na návštevu Srbska. Minister sa predtým zúčastnil práce neformálnej konferencie ministrov členských štátov Rady Európy venovanej migrácii v Štrasburgu.