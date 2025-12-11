Nové číslo týždenníka je na ceste ku čitateľom. Prílohou čísla sú Poľnohospodárske rozhľady a každá z pravidelných rubrík ponúka zaujímavé čítanie. Na titulnej strane je záber z Dní Vlasteneckého múzea, kde Staropazovčania prezentovali bohaté kultúrne hodnoty.
V novom čísle Hlasu ľudu sa medziiným píše: o podujatí Gastro Sriem, že získalo Prestížne ocenenie PRIZMA 2025, že je knižnica v Pivnici bohatšia o nové slovenské tituly, ako aj o tom, že štát vyplatil poľnohospodárom už 96 percent plánovaných subvencií. Na ďalších stranách si čitatelia nájdu texty o tom, že v Kovačici v tomto roku balíkom sa poteší vyše 700 detí, že v škole v Kysáči uvítali hostí zo Zmajových detských hier, a ako dobrovoľní hasiči z Pivnice absolvovali profesionálne skúšky.
V rubrike Kultúra si čitatelia nájdu príspevky o prvom výročí zápisu kovačického insitného umenia na zoznam UNESCO, o vyhodnotení súbehu Mix Komiks a detskom predstavení Čarovný koláč v SVD. V Kulpíne mali premiéru novej knihy a v Pazove usporiadali večierok venovaný Isidorovi Bajićovi.
V prílohy Poľnohospodárske rozhľady informujú, že dovoz naďalej prevyšuje vývoz, ďalej sú tam príspevky o skladových chorobách jadrového ovocia, podmienkach na pestovanie izbových rastlín v zimnom období, ako aj o 5. Drobnochovateľskej výstave v Pivnici.
Na športových stranách sa píše o festivale Dance Now v Budapešti, kde Kovačičania získali pozoruhodné výsledky. V rubrike sú aj príspevky o kolkároch, šachistoch, volejbalistoch.
Na vnútornej záverečnej obálke je príspevok o Novoročnej výstave združenia MY v Petrovci.