Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes pokračoval v pracovnej návšteve Nišu, kde absolvoval stretnutia v kasárni Miju Stanimirovića a navštívil viacero priemyselných podnikov.
Po prehliadke tovární Integrated Micro-Electronics a Yumis sa stretol aj s občanmi v Gadžinom Hane v rámci programu Svoj na svojom. Program zahŕňal aj návštevu spoločností TZR Recycling Industry a Yusei Machinery. Vučić včera otvoril novú továreň Ariston a prezrel si záverečné práce na projekte CTPark, ako aj výrobný závod Palfingeru.